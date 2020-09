Forza il posto di controllo e fugge contromano, arrestato passeur ucraino

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino ucraino 39enne. A bordo della sua autovettura ha forzato un posto di controllo presso l’area di servizio di Duino Nord, sulla A4, predisposto nell’ambito di un servizio interforze disposto dal Questore. Alla vista degli operatori l’uomo ha invertito il senso di marcia e ha percorso contromano uno svincolo per poi riprendere l’autostrada in direzione Venezia.



L'autovettura è stata inseguita e fermata sullo svincolo per l'uscita di Monfalcone – Gorizia, nel Comune di Doberdò del Lago. Sul mezzo anche un minore afgano, mentre altre tre persone sono fuggite scavalcando la recinzione autostradale. Il minore è stato successivamente affidato a una specifica struttura di accoglienza di Trieste, mentre l'autovettura è stata sequestrata.