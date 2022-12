Piano Fincantieri: entro il 2027 nave digitale e zero emissioni

TRIESTE - Fincantieri verso la distintività e la sostenibilità. Approvato il piano industriale 2023-2027 del colosso cantieristico, orientato a far diventare il gruppo leader mondiale nella realizzazione e gestione della nave digitale e green, per i settori del turismo crocieristico, della difesa e dell'energia.

Gli obiettivi del piano industriale

In un contesto caratterizzato dall'uscita dall'emergenza Covid-19, Fincantieri intende rafforzare ulteriormente il posizionamento nella navalmeccanica internazionale e dunque concentrarsi sul core business navale, cruise, difesa e offshore, e nella realizzazione del portafoglio ordini grazie alla rivisitazione dei processi produttivi e digitalizzazione dei cantieri. L'obiettivo del gruppo è di aumentare la competitività del business delle navi specializzate, prevedendo una crescita del settore «wind offshore». Un altro elemento chiave del piano è la sostenibilità, possibile grazie all'applicazione sulle navi di nuove tecnologie di propulsione (nuovi motori a combustione interna e celle a combustibile) e nuovi carburanti (Lng, metanolo, ammoniaca e idrogeno) facendo leva sulle competenze e capacità produttive già consolidate in-house.

Come spiega l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero, la crescita prevista è possibile grazie alla focalizzazione sui tre core business - navi da crociera, navi militari e navi specializzate offshore - in cui «siamo pronti ad essere pionieri nella abilitazione delle nuove tecnologie». Infine, il piano prevede «l'impegno continuo sulla modernizzazione e digitalizzazione delle operazioni dei cantieri navali fino all'eccellenza, e la massima attenzione alla disciplina finanziaria e al deleveraging».

Fincantieri, in aumento la spesa per le navi militari

La spesa per mezzi navali militari crescerà, in linea con la spesa globale per la difesa, trainata dagli investimenti delle nazioni dell'Europa Occidentale e dell'Asia-Pacifico. Lo prevede il piano industriale 2023-2027 di Fincantieri (che il management presenterà al mercato in occasione dell'approvazione del bilancio annuale). Il gruppo intende dunque potenziare la propria efficacia commerciale verso marine militari di primario rilievo nello sviluppo anche di nuovi progetti in mercati esteri accessibili, come l'area asiatica e il Medio Oriente.