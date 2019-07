​Fincantieri, Bono e gli operai ​introvabili. La replica del sindacato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il sasso lanciato dall'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, anche il giorno dopo agita le acque stagnanti della politica sindacale. ««Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori - aveva detto Bono invitato alla conferenza organizzativa della Cisl - ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori... Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare». La reazione della Fiom-Cgil è stata...