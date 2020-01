Fincantieri si aggiudica un ordine da 100 milioni per il reattore nucleare Iter

TRIESTE - Fincantieri si è aggiudicata un ordine di quasi 100 milioni euro, per forniture e installazioni di equipaggiamenti di alto profilo: è il progetto International Thermonuclear Experimental Reactor per la realizzazione di un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale termonucleare che produrrà energia pulita.



Iter ha sede in Francia ed è finanziato da Ue, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Usa, e gestisce il reattore in fase di costruzione a Cadarache (Francia).



Per l'esecuzione delle attività è stato costituito un raggruppamento temporaneo d'impresa di cui fanno parte Fincantieri, capofila, la controllata Fincantieri SI (impiantistica e componentistica industriale elettrica, elettronica ed elettromeccanica), Delta-ti Impianti (impiantistica meccanica), e Comes (impiantistica elettrica). Dovrà essere realizzato un prototipo di reattore nucleare che sia la prima fonte su larga scala di energia pulita e illimitata attraverso la reazione di fusione mediante l'uso di tecnologie innovative e sviluppate ad hoc nei Paesi del programma. La fusione nucleare è affiancata alle fonti rinnovabili e presenta un particolare vantaggio: la potenziale inesauribilità e la limitata produzione di rifiuti residuali. L'intento è dunque avvalersi di una fonte di energia che non emetta CO2, partendo dall'acqua. Essa, inoltre, è reputata un'autentica sfida scientifica e ingegneristica, coinvolgendo in modo trasversale ambiti come la superconduttività, la criogenia e il vuoto spinto.