Festività, il bilancio della Polfer: quasi 6 mila controlli, un arresto

TRIESTE - Sono 5.842 persone controllate, e inoltre è stato effettuato un arresto, 10 persone sono state denunciate e 15 sanzionate amministrativamente: sono i principali risultati conseguiti dalla Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nelle festività appena trascorse, grazie all'intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid. Nel complesso sono stati 385 i servizi di pattuglia nelle stazioni e 32 quelli a bordo di 64 treni. Sono stati 22 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.