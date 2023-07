Ferisce con un taglierino due uomini fuori dal bar: daspo urbano di un anno

TRIESTE - La polizia ha emesso nei confronti di un 38enne di nazionalità romena un divieto di accesso urbano della durata di un anno. I fatti risalgono a domenica 18 giugno quando gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti in Piazza Garibaldi a seguito di un’aggressione ai danni di alcuni avventori seduti ai tavolini di un bar, da parte di un uomo in evidente stato di ebbrezza che si era avvicinato a due connazionali e, senza motivo, aveva iniziato ad importunarli per poi minacciarli e colpire uno di loro ferendolo con un taglierino.

La stessa persona, una settimana prima, nella medesima piazza e sempre in stato di alterazione psicofisica dovuta ad abuso di sostanze alcoliche, aveva molestato alcuni clienti di un altro bar e minacciato la barista, oltre a prelevare alcuni bicchieri e tazzine da caffè posti sul bancone, per poi gettarli sul manto stradale. Per un anno non potrà avere accesso a tutti gli esercizi che somministrano bevande e alimenti (bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food e simili) nell’area in questione (Piazza Garibaldi e vie circostanti), così come anche lo stazionamento nei loro pressi.