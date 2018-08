Europei, medaglia d'oro per Codia nei 100 m farfalla, Vergani bronzo nei 50m stile libero

Andrea Vergani ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 stile libero agli Europei di nuoto di Berlino. L'azzurro si è piazzato terzo in 21«68. L'oro è andato al britannico Benjamin Proud in 21»34, argento al greco Kristian Gkolomev (21«44).



Show di Piero Codia, triestino, classe 1989, agli Europei di nuoto di Glasgow. Nell'ultimo giorno di gare l'azzurro è andato a prendersi l'oro nei 100 farfalla con il tempo di 50«64, davanti al francese Mehdy Metella argento in 51»24 e al britannico James Guy (51«42).

