Coltello e droga in tasca: fermato e denunciato un 32enne

TRIESTE - Un 32enne (B.A. le sue iniziali) è stato denunciato dalla Polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di coltello. Alcune segnalazioni sul degrado urbano nel rione di Ponziana ha spinto la Polizia Locale a organizzare uno specifico controllo: nel corso di questa attività gli operatori hanno notato due individui che, dopo essersi appartati in una zona poco frequentata, con circospezione armeggiavano tra loro. Gli agenti si sono avvicinati per le procedure di rito ma, mentre uno si dava precipitosamente alla fuga, l'altro ha cercato di svuotare le tasche lanciando alcuni oggetti dentro una proprietà privata, gesto che però non è passato inosservato: si trattava di un coltello a serramanico e più dosi di marijuana confezionate e pronte per lo smercio. Accompagnato poi alla Caserma di via Revoltella, dalla sua perquisizione è emerso anche un cellulare oggetto di furto. Il cellulare è stato immediatamente riconsegnato al proprietario.