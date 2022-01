Dipendente sprovvisto di green pass: chiuso locale per 5 giorni

TRIESTE - Il Questore di Trieste ha emesso un provvedimento di chiusura provvisoria per cinque giorni di un locale in via Settefontane. Gli operatori, impegnati nei controlli mirati a verificare l'osservanza della normativa antipandemica, per due giorni consecutivi hanno riscontrato che un dipendente dell'esercizio commerciale stava lavorando pur essendo privo del prescritto green pass. Inoltre, nell’occasione, la stessa titolare si è rifiutata di esibirlo.