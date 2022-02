Uccise il marito il giorno di Pasqua, condanna ridotta a 8 anni in appello

TRIESTE - La Corte di Assise di Appello di Trieste ha condannato Loredana Crasso, la 72enne accusata dell'omicidio del marito Fulvio Visintin, 73 anni, morto in casa con una coltellata all'addome il giorno di Pasqua 2018, a 8 anni di reclusione. In primo grado, celebrato con rito abbreviato, la donna era stata condannata a 10 anni. Lo riporta Il Piccolo. All'imputata, difesa dall'avvocato Silvano Poli, è stata concessa l'attenuante della provocazione per accumulo. Durante le indagini era emerso anche che Visintin aveva una relazione con un'altra donna e ciò era fonte di tensioni. All'epoca dei fatti la donna si era accollata la responsabilità dell'omicidio, avvenuto dopo una lite. Una confessione, resa nelle ore immediatamente successive alla morte dell'uomo, che però aveva sollevato alcuni dubbi durante le verifiche giudiziarie. In questi anni di accertamenti investigativi, di perizie e consulenze si era profilata anche l'ipotesi che Visintin potesse essersi suicidato davanti alla moglie durante il litigio.