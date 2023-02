Trieste. Addio Dario Penne, il doppiatore dei più grandi volti di Hollywood

TRIESTE - È morto Dario Penne, attore e celebre doppiatore che ha dato voce italiana, tra gli altri, a Anthony Hopkins e Michael Caine, oltre a tanti altri attori e protagonisti del cinema.

Triestino, aveva 84 anni ed era una tra le voci più riconoscibili del mondo del doppiaggio italiano. Dunque fu Hannibal e il maggiordomo di Batman, ma anche fu la voce di Michael Douglas, di Clint Eastwood. Come attore, invece, ha recitato in varie serie televisive come Don Matteo. Gli attestati di stima nei confronti di Penne hanno iniziato presto ad arrivare, come quello della regista Marina Bellini: «Uno dei migliori doppiatori italiani nella storia del doppiaggio. La sua splendida voce era bella anche dal vivo» ha scritto sui social.