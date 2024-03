Daino in fuga dall'allevamento: la Polizia lo salva, era finito in strada

TRIESTE - Curioso episodio che però avrebbe potuto avere risvolti anche tragici. E' quello del daino sulla carreggiata della strada statale 202 all'altezza di Valmaura, intercettato ma soprattutto bloccato da una pattuglia della Polizia locale: gli agenti dapprima gli si sono avvicinati a bordo carreggiata creando una sorta di barriera per impedirgli di recare danni ai veicoli in transito e poi lo hanno spinto progressivamente verso l'area boschiva retrostante l'area di servizio.

L'animale, al contrario di quanto ci si poteva aspettare, non era affatto intimorito dagli operatori. Tutto è andato a buon fine, anche con la successiva collaborazione di Enpa e Anas: si presume che si sia introdotto da un buco nella rete di recinzione, subito segnalato all'Ente gestore per il ripristino. L'Enpa ha precisato che si trattava effettivamente di un daino giovane, unico esemplare in zona, forse scappato da un allevamento.