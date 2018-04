Precipita mentre dà il cibo ai gatti: 61enne trovata morta in strada

di E.B.

TRIESTE - Una donna di 61 anni è stata trovata a terra senza vita da un passante attorno alle 16, al lato dell'ingresso della galleria di San Vito. Non sono note le sue generalità ma stando alle prime ricostruzioni, era sua abitudine dare da mangiare ai gatti della zona: è verosimile che abbia perso l'equilibrio o sia stata colta da un malore e trattandosi di un'area boschiva scoscesa è così precipitata da circa dieci metri di altezza da via Angelo Emo a via Leon Battista Alberti.L'impatto con l'asfalto le è stato fatale: i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri e il medico legale. La vittima sarebbe una cittadina romena da tempo in Italia.