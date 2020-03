Coronavirus, termo scanner all'ingresso del Consiglio regionale

TRIESTE - Sono state avviate oggi 6 marzo le operazioni di sanificazione dell'intero palazzo del Consiglio regionale di piazza Oberdan 6: «Procedimento resosi necessario - informa una nota - dopo che martedì il consigliere Igor Gabrovec, che aveva preso parte ai lavori d'Aula nella mattinata, è risultato positivo al Coronavirus». L'edificio sarà nuovamente accessibile dal 9 marzo, con alcune limitazioni. Per i visitatori è prevista la rilevazione della temperatura corporea con termo scanner prima dell'accesso e "in via precauzionale anche consiglieri e assessori regionali saranno invitati a farsi rilevare preventivamente la temperatura corporea rivolgendosi al personale di guardiania, misurazione a cui, se lo desiderano, potranno sottoporsi anche i dipendenti". Intanto oggi e domani "Emiciclo, aree antistanti, ascensori e intero piano in cui si trova l'ufficio del consigliere saranno disinfettati con prodotti a forte base di cloro da parte di una ditta specializzata". © RIPRODUZIONE RISERVATA