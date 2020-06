Fedriga apre a sport di contatto, saune, processioni, giornali al bar: «Firmo l'ordinanza»

TRIESTE - «Oggi firmerò una nuova ordinanza, la numero 20, che entra in vigore alla mezzanotte di questa sera. Riapriamo gli sport di contatto e le saune», a cui si potrà accedere «su prenotazione e per nuclei omogenei. Riapre la parte legata alle processioni religiose o ricorrenze tradizionali e apriamo alla lettura dei giornali in bar. Cerchiamo di riaprire tutto il possibile ma con regole che ci devono essere ancora, per cautela». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un forum all'Ansa. «L'appello che faccio - ha aggiunto - è di utilizzare le piccole abitudini quotidiane per la tutela non solo di se stessi ma di tutta la popolazione: quindi igienizzarsi le mani, usare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale».



Rispetto Ai tempi per la nuova ordinanza, ha quindi concluso: «So che alcune Regioni hanno predisposto la nuova ordinanza prima della scadenza della precedente, io ho sempre cercato, nel limite del possibile, di aspettare la fine di una per iniziare un'altra, per evitare che si creasse il caos» Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA