Coronavirus, coprifuoco violato: raffica di sanzioni in centro città

TRIESTE - Proseguono le operazioni di controllo delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Ieri sono state sanzionate 14 persone: 1 dai Carabinieri, 1 dalla Polstrada e 12 dalla Squadra Volante della Questura. In particolare due giovanissimi cittadini serbi sono stati sorpresi in via di Servola da una Violante della Questura alle ore 02.15 senza giustificati motivi e privi di mascherina. Poco prima i due avevano anche creato disturbo nel piazzale antistante la portineria dello stabilimento Arvedi in via san Lorenzo in Selva. Sono stati invece 11 i locali controllati e 2 titolari sono stati sanzionati. Le operazioni sono state effettuate 10 dalla Polizia Locale di Trieste che ne ha controllati 10 (e sanzionato il titolare di uno) e 1 dalla Volante che ha anche sanzionato il titolare.

