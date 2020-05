Centinaia di commercianti al flash mob in piazza: «Fateci riaprire»

TRIESTE - «Fateci riaprire». È questo lo slogan scandito al microfono dai vari commercianti che si sono alternati al microfono sull'improvvisato palcoscenico della fontana di piazza Unità d'Italia dove alcune centinaia di persone si sono radunate per un flash mob allo scopo di esercitare pressione sulle autorità affinché consentano la riapertura di varie attività.

In piazza si sono ritrovati commercianti, esercenti, cassintegrati e titolari di partite iva criticando l'operato del Governo e minacciando di scendere nuovamente in piazza se non sarà, appunto, concessa loro la riapertura. Più volte è stata sottolineata la situazione di grande difficoltà economica che le categorie stanno attraversand

