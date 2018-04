Controlli a raffica nelle stazioni: giro di vite della Polfer

di E.B.

TRIESTE - Ottantasei agenti impiegati che hanno controllato, tra stazioni e altri luoghi. Le persone identificatee a una di esse è stata sanzionata. Sono i numeri della quarta giornata del- comportamenti anomali in ambito ferroviario - che il 6 aprile scorso ha visto impegnata la. L’ iniziativa consiste in una serie di controlli straordinari in ambito ferroviario di prevenzione e repressione al fine di impedire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali ed impropri, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferroviarie, l’incauto attraversamento dei binari, onei pressi di passaggi a livello ed oltre la linea “gialla” in stazione, che in alcune situazioni sono sfociati in eventi tragici.L'obiettivo è quello di tutelare l’incolumità degli utenti ferroviari e assicurare il regolare esercizio ferroviario ma punta anche a sensibilizzare soprattutto i giovani a mantenere un corretto comportamento, e ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che utilizzano i convogli per i loro spostamenti di lavoro o di turismo.