Contraffazione: sequestrati capi d'abbigliamento per 10mila euro

TRIESTE - Oltre 300 capi d'abbigliamento (367 per la precisione) per un controvalore di circa 10mila euro e sei skateboard sono stati sequestrati dalla Polizia locale al seguito di due interventi in altrettanti negozi cittadini: giubbotti, pigiami, pantaloni, magliette, camicie, tute sportive, felpe, felpe e calzoni bimbo, vestiti da donna, giacche, completi giacca e calzoni, maglioni. I capi di abbigliamento sequestrati erano privi di etichetta o di contrassegno con la denominazione delle fibre tessili in italiano, altri capi, invece, erano privi di indicazioni relative al produttore: i sei skateboard invece erano privi delle istruzioni sulle precauzioni e istruzioni d'uso. Oggi la contraffazione è una florida attività commerciale che non si limita più al solo mondo dell’abbigliamento, ma intacca svariati settori economici: dai giocattoli ai medicinali, dagli alimenti ai pezzi di ricambio; i prodotti contraffatti possono anche causare danni alla salute.