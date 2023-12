TRIESTE - Soccorse cinque persone per intossicazione da monossido. Il personale medico infermieristico ha soccorso cinque persone per sospetta intossicazione da monossido di carbonio dovuta al malfunzionamento di stufe a legna.

Si tratta di due distinti episodi accaduti entrambi a Trieste nella notte.

In un caso, in una abitazione, in centro, quattro persone hanno accusato un malore e hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue112; gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze che hanno preso in carico le 4 persone, poi trasportate all'ospedale di Cattinara (Trieste).

In un altro caso, sempre in una abitazione di Trieste ma in periferia, una persona ha accusato un malore, riconducibile al malfunzionamento di una stufa. Quando l'equipaggio dell'ambulanza è entrato nella casa i dispositivi di rilevazione del gas che ogni soccorritore indossa si sono attivati, segnalando la presenza nell'ambiente di monossido di carbonio. Anche questa persona è stata trasportata all'ospedale di Cattinara.

In entrambi i casi gli operatori della sala operativa della Sores hanno attivato i vigili del fuoco per un controllo dei locali. Nessuna delle cinque persone è in gravi condizioni.