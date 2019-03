Cinesi in Porto, D'Agostino: «Non lo svendiamo. Gli Usa? Benvenuti»

di E.B.

TRIESTE - «E' falso dire che svendiamo l'Italia o il porto di Trieste ai cinesi». Ad affermarlo è il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientalea fronte della concreta possibiltà che lo scalo adriatico possa diventare uno snodo strategico nella nuova via della Seta. «Credo che siano in pochi a conoscere i contenuti dell'accordo tra Italia e Cina, e io non sono tra questi, anche se molti ne parlano, ma so che per quanto riguarda Triestee fa parte di un accordo a un tavolo tra Ue e Cina, in cui Pechino propone investimenti infrastrutturali europei in Cina e Bruxelles viceversa. Un accordo gestito da Bruxelles». Trihub - non ancora firmato -a Trieste. Per D'Agostino, «se si pensa a un accordo con la Cina si pensa alla Grecia o a Gibuti, ma l'Italia può dialogare con grande equilibrio con la Cina. Alcuni si agitano perché il porto di Trieste lavora bene e questo sposta equilibri da Nord a Sud d'Europa» Gli Usa? «Per noi è un rapporto fondamentale. Se verranno a Trieste sarò felicissimo». Ad intervenire sul tema è anche il: «Se gli Usa non vogliono, i cinesi non arriveranno a Trieste. Speriamo che prevalga il buon senso e che possa esserci sviluppo e lavoro. Io considero un eventuale accordo con i cinesi una grande opportunità per la mia città». Dunque aggiunge: «ma il vero problema è politico, e cioè se far arrivare o no i cinesi al centro dell'Europa». «L'Europa ha ancora il Pil più alto del mondo - conclude il sindaco - ma è divisa, dunque comandano la Cina e gli Stati Uniti, i russi stanno a guardare, comunque per me questa della Cina è una opportunità per la città»