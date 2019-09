Dopo Zalone arriva Gassmann: iniziate le riprese di "Non odiare"

di E.B.

TRIESTE - In questi giorni sono iniziate in città le riprese di !Non odiare!, il debutto nel lungometraggio di Mauro Mancini, prodotto da Mario Mazzarotto, protagonisti Sara Serraiocco eIl film è una coproduzione tra Italia e Polonia: Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, che distribuirà il film in Italia. La storia di "Non odiare" accade a Trieste,, testimoniate dall'antica sinagoga, dove, per la prima volta, si girerà la scena di un film. Qui, nel cuore della città, ai limiti dell'antico Borgo Teresiano, vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), un affermato chirurgo di origine ebraica. Una situazione drammatica lo spingerà a rintracciare la famiglia di un neonazista e a conoscerne i figli Marica, la figlia maggiore (Sara Serraiocco); Marcello (Luka Zunic), al suo primo ruolo da co-protagonista. Lo spunto della storia è un caso di cronaca.