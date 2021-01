Scandagliano il Carso per 4 mesi, ciò che emerge tra i monti ha dell'incredibile.

Hanno scandagliato il Carso per ripulirlo dai rifiuti abbandonati da persone scellerate: tra i boschi spuntano tonnellate di merce. Sono continuate per diversi giorni le pulizie dei volontari che si sono divisi in diversi piccoli gruppetti per far fronte alla "montagna" di rifiuti abbandonato. I lavori si sono poi concentratri nei pressi del torrente delle Sette Fontane. Qui i volontari di "SOS Carso" e della Cooperativa Sociale "I Girasoli" hanno lavorato per ben 4 mesi scoprendo oltre 250 pneumatici, oltre 300 sacchi neri di rifiuti, tonnellate di ferraglie, alcuni scaldabagni, un decina di batterie d'automobile, oltre a plastiche, nylon, polistiroli e molto altro. Tutto è stato naturalmente raccolto dai volontari che hanno poi smaltito corretamente la mole di rifiuti.

