Caldo "quasi" da record, toccati i 17 gradi ma l'"estate" è già finita

di E.B.

TRIESTE - Caldo anomalo per essere gennaio ma non si può parlare di vero e proprio record: l'del Friuli Venezia Giulia riferisce che nella giornata di ieri - lunedì 8 gennaio - le temperature hanno segnato una massima dimentre il 19 gennaio del 2014 erano stati 18,1 e 17,6 l'11 novembre del 2016. Un quasi record, dunque, anche se l'piazza il capoluogo giuliano tra le cinque città italiane che hanno registrato un caldo fuori da ogni aspettativa con 18 gradi centigradi.L'Osmer regionale spiega che la temperatura "giusta" a gennaio si aggira attorno ai dieci gradi e che dunque siamo sopra la media di ben sette gradi e per un periodo prolungato. Tuttavia, chi sperava di poter continuare ad andarsene in giro con indumenti più leggeri, dovrà rassegnarsi: l'inverno continua la sua corsa: già da domani - mercoledì 10 gennaio - si registrerà una progressiva e lenta riduzione della temperatura. La colonnina di mercuriocentigradi nella seconda parte della settimana e la Bora soffierà sostenuta.