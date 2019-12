Cagnolino cade nel vano ascensore: vigili del fuoco lo salvano

TRIESTE - Un cagnolino è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo essere caduto accidentalmente nel vano di un ascensore. E' accaduto ieri 25 dicembre, nel primo pomeriggio, n Via Villan de Bachino 2: secondo una prima ricostruzione l’animale di taglia molto piccola, per cause da accertare è precipitato nel vano. Dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco è stato affidato ai suoi proprietari. © RIPRODUZIONE RISERVATA