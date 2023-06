In piazza Unità soffia la Boramata: girandole e aquiloni giganti per celebrare la festa del vento

TRIESTE - Colorate e leggere. Girano veloci incalzate da un borino che spira con raffiche intense e sembrano intonare una danza, quella del vento, che a Trieste prende il nome di Boramata. Questa mattina, sabato 3 giugno, piazza Unità si è risvegliata in un frenetico vorticare di centinaia di girandole e aquiloni giganti disseminati in tutta l'area. Girandole a forma di fiore che trasformano la piazza asburgica in un prato baciato dal vento, in cui la festa è appena cominciato. Il programma di Boramata è articolato in tanti eventi; in particolare, oggi e domani in piazza voleranno maxi aquiloni. L'evento si concluderà lunedì alle 17 con la vendita delle girandole, il cui ricavato verrà devoluto interamente all'Associazione "Trieste entra in gioco".