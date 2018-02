Bora a 130 km/h: cede impalcatura, traffico in tilt e città paralizzata

di E.B.

TRIESTE - «A causa del forte vento, è stata danneggiata l’e i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura delle rive in quel tratto. Inevitabilmente il traffico in città ne risentirà. Abbiate pazienza, la ditta che esegue i lavori per Generali è già sul posto e sta cercando di mettere in sicurezza il prima possibile le parti pericolanti». Così il vicesindacoLe raffiche di Bora, a 130 chilometri orari, stanno continuando a spazzare letteralmente la città: a causa dell'impalcatura pericolante in corso Cavour, le Rive sono chiuse per alcune ore da piazza Tommaseo in direzione piazza Libertà conin particolare delle linee della Trieste Trasporti che transitano in prossimità della zona interessata. Il Comune informa che le linee 8 e 23 in direzione Rive transitano regolarmente lungo la bretella dietro la sala Tripcovich. La linea 17/ non percorre via Milano ma transita lungo via Ghega e la linea 8 in direzione Stazione transita lungo via Mazzini- Filzi - Valdirivo. E' stata disposta inoltre la chiusura di corso Cavour in entrambi i sensi di marcia per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco. Dalla Stazione la svolta obbligatoria è in via Milano mentre da piazza Unità si svolta in piazza Tommaseo. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte: un albero è finito sopra una Citroen in via d'Alviano. Nessun ferito ma auto distrutta.