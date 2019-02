di E.B.

TRIESTE - Attimi dinel primo pomeriggio in undi Piazzale Giarizzole dove sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco con autoscala e autobotte per un incendio di un appartamento al secondo piano.Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato i due occupanti dell'appartamento in fiamme - madre e figlio - già in strada e sono quindi entrati dalla porta d'ingresso e da una finestra utilizzando l'autoscala. Spente le fiamme, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'appartamento e hanno verificato che negli altri appartamenti non vi fosse la presenza di monossido di carbonio. L'appartamento interessato dell'incendio è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare: stando alle prime ricostruzioni il bimbo, figlio della donna, maneggiava une inavvertitamente ha preso fuoco la coperta della mamma che stava dormendo. Entrambi sono riusciti a mettersi in salvo in tempo e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 che li ha trasportati all'ospedale per i controlli del caso. Sul posto anche i carabinieri.