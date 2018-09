Barcolana: Bob Sinclair in concerto per i 50 anni della regata velica

di E.B.

TRIESTE - È il dj più famoso al mondo, ha prodotto alcuni dei successi più iconici della dance music e sabato 6 ottobre aprirà i festeggiamenti per lain piazza Unità:del concerto della Barcolana 2018, la regata velica internazionale più affollata del mondo. I proventi del concerto saranno devoluti in beneficenza all'. «Il nostro auspicio - ha affermato il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz - è che nello spirito di Barcolana il pubblico comprenda il valore di questa iniziativa e ci aiuti a donare una cifra importante all'Istituto. Siamo davvero contenti che una star internazionale come Bob Sinclar abbia colto il senso della nostra iniziativa e siamo certi che farà divertire migliaia di persone festeggiando il 50esimo della Barcolana». Il concerto per Barcolana50 è organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con la Regione Fvg, il Comune di Trieste, Despar e l'Irccs Burlo Garofolo.