Barcolana 50: arriva anche lo speciale francobollo celebrativo

TRIESTE - La Barcolana è la regata velica internazionale con il maggior numero di barche iscritte al mondo: quest'anno si svolgerà domenica 14 ottobre e trasformerà Trieste nella capitale europea della vela. Per la cinquantesima edizione il Ministero dello Sviluppo Economico, competente in campo postale, ha emesso un appositoche reca la lettera 'B', indicante la tariffa ordinaria per il territorio nazionale. Alla partenza della 'Barcolana', dai concorrenti sperimentati ai semplici appassionati, una miscela di competizione agonistica e festa della vela. La vignetta del francobollo sottolinea appunto questo aspetto: raffigura un gran numero di barche a vela nella cornice del golfo di Trieste su cui svetta la Vittoria alata del Faro della Vittoria. La prima Barcolana si svolsema fin da subito pero' si tratto' di una regata fuori dagli schemi, semplice, aperta a tutti, organizzata a fine stagione la seconda domenica di ottobre, in risposta a una semplice domanda: hai una barca a vela? Allora puoi partecipare. Nacque per iniziativa di un piccolo circolo locale, la Società Velica di Barcola e Grignano fondata nel 1968.