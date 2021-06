Barcolana, appuntamento per il 10 ottobre 2021: iscrizioni aperte

TRIESTE - Il convegno internazionale Barcolana Sea Summit dedicato alla salute del Mare Mediterraneo, che si svolgerà in concomitanza con la manifestazione, e una data di recupero della competizione prevista per l'11 ottobre, in caso di annullamento per vento forte come accaduto l'anno scorso. Sono due novità della 53/a edizione della Barcolana, la regata internazionale che si svolgerà a Trieste il 10 ottobre 2021 cui iscrizioni sono state aperte questa mattina con il tradizionale suono della campana nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano. Una serie di iniziative collaterali cominceranno il primo ottobre. Come sempre, main sponsor della manifestazione è Generali.

Si potranno effettuare fino al 30 settembre unicamente tramite una procedura online e per quest'anno è stato ripristinato il numero senza limitazioni di iscritti. Per l'edizione 2021 è stato inoltre previsto l'utilizzo del Porto Vecchio come location per gli eventi culturali e artistici, assieme a spazi più ampi per gli espositori sulle Rive, con la conferma di piazza dell'Unità come fulcro dell'evento. Infine, una polo esclusiva verrà regalata ai 1.424 velisti che nel 2020 si erano iscritti alla regata.

«Abbiamo fiducia nel futuro che sarà una Barcolana di pieno ritorno alla normalità», ha detto il presidente della Svbg, Mitja Gialuz, patron della manifestazione. «Non è solo una manifestazione sportiva e una grande festa che abbraccia il Friuli Venezia Giulia, ma è quel marchio che ci permette di essere riconosciuti in giro per il mondo», ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini. Infine, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza: «Quest'anno la Barcolana si svolgerà vicina alle elezioni. Speriamo di vincere entrambe», ha scherzato.