Aspirapolvere e valigia sospetta in città: strada chiusa per un'ora e mezza

E.B.

TRIESTE - Nella tarda serata di ieri 14 novembre, gli Artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti in via Teatro Romano, angolo via Malcanton, per la presenza di una borsa sospetta. Vi hanno trovato all’interno indumenti usati. Accanto, appoggiata a un muro, c'era un, risultato essere innocuo.La circolazione veicolare in zona è stata interrotta per quasi un’ora e mezza.