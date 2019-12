Infiltrazioni d'acqua e intonaco a pezzi in asilo: 2mila euro di multa

TRIESTE - C'è anche un asilo nido comunale tra le strutture monitorate a livello nazionale dai Carabinieri del Nas, il Comando per la Tutela della Salute insieme con il ministero della Salute per la verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione mense presso gli istituti scolastici. Nell'asilo di Trieste sono state riscontrate carenze strutturali, diverse infiltrazioni d'acqua e il distacco dell'intonaco dalle pareti. I militari dell'Arma, chiamati sul posto dopo alcune segnalazioni da parte di genitori che avevano avanzato perplessità in merito alla struttura che si trova in centro città, hanno informato l'Azienda Sanitaria del capoluogo regionale, intervenuta per ripristinare lo stato dei luoghi. La sanzione comminata dai Carabinieri del Nas è di 2 mila euro. I lavori necessari, ha chiarito l'assessore comunale all'Istruzione Angela Brandi, ammontano tra i 30-40 mila euro e verranno eseguiti durante la pausa natalizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA