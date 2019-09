Appartamento in fiamme: rogo forse causato dai giochi dei bimbi

di E.B.

TRIESTE - Potrebbe essere partito daospiti nell'appartamento gestito dall'Ics l'incendio divampato due giorni fa a Trieste, in Viale Miramare. Al momento, conferma il presidente del Consorzio Italiano di Solidarieta', «si tratta. Secondo quanto riferitoci dal padre dei bimbi pachistani, entrando nella stanza dove si trovavano i bambini avrebbe visto le fiamme sul letto». «A oggi non è facile stabilire con certezza quanto accaduto - ha aggiunto Schiavone - mancano ancora dei particolari», ma a ora, «non si sono trovati altri elementi che abbiano potuto provocare le fiamme». Le famiglie, fa sapere Schiavone, «sono state immediatamente ricollocate, anche se in via provvisoria, in due diversi alloggi». L'appartamento da cui è partito il rogo «e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria».