Appartamento a fuoco, 5 alloggi inagibili e palazzo evacuato

di E.B.

Alle ore 17.11 di oggi 2 luglio, i vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale di Trieste con le due squadre, l'autoscala, l'autobotte e il funzionario di guardia, sono intervenute per un incendio in un appartamento, posto al quarto piano di uno stabile di via Crispi 33. Alcuni passanti hanno notato il fumo nero uscire dall’appartamento e hanno dato l’allarme chiamando la Sala operativa del 115. Gli operatori sono accorsi sul posto con il supporto di un’Autobotte, un’Autoscala e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Cinque appartamenti dello stabile sono stati resi temporaneamente inagibili mentre quattro famiglie sono state evacuate. Gli iinquilini dell'abitazione da dove ha avuto inizio l’incendio non erano presenti a casa in quell’ istante. Non risultano persone intossicate o ferite. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa tre ore. Attualmente i vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell'alloggio interessato dal rogo, tali operazioni proseguiranno per gran parte della serata. Sul posto personale sanitario del 118, Vigili urbani e Polizia di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -