Appartamento a fuoco: dimessi quasi tutti gli intossicati, 5 bimbi

TRIESTE - La Direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Trieste ha reso noto che in seguito all'incendio avvenuto tra sabato e domenica 16 dicembre nel palazzo popolare di via Giuliani n.34 a San Giacomo sono stati ricoverati all'Ospedale di Cattinarain Medicina D'Urgenza con probabile dimissione in giornata. Le altre cinque persone sono state dimesse ieri. Altri sei intossicati sono stati portati all'Ospedale Maggiore per controlli e successivamente dimessi ieri in giornata. Sono invece stati portati al Burlo Garofolo di Trieste cinque bambini, altre persone a Monfalcone.