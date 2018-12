Appartamento in fiamme nella notte: 18 inquilini intossicati

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura nella notte in uno stabile di via dei Giuliani dove sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco a causa di undivampato in un. Il comando provincia è giunto sul posto con due squadre, autoscala, autobotte e il funzionario di guardia. Erano da poco passate le 2.30. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio aveva già iniziato a propagarsi quindi, mentre iniziava lo spegnimento, altri soccorritori provvedevano a far evacuare tutto lo stabile utilizzando anche i cappucci d'evacuazione collegati agli autorespiratori per proteggere dal fumo le persone soccorse. Al momento lo stabile non è ancora agibile. A causa del fumo respirato 13 adulti e 5 minori sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Attualmente i vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza degli alloggi interessati dal rogo, tali operazioni proseguiranno per gran parte della giornata. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.