Si allontana dalla casa di riposo, anziano trovato in Slovenia

MONRUPINO (TRIESTE) - Si era allontanato dalla casa di riposo, l'anziano ospite dopo aver vagato per tutta la notte viene trovato in Slovenia. Si sono concluse positivamente le ricerche di un ottantenne residente alla casa di riposo "Hotel Fernetti" a Fernetti, nel comune di Monrupino (Trieste). L'uomo si era allontanato ieri verso mezzogiorno e, non avendo più fatto rientro, nella serata era scattato l'allarme. Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo dal Comando dei Vigili del fuoco di Trieste con l'invio, presso il punto dell'ultimo avvistamento, del UCL (Unità di Comando Locale) dal quale sono state coordinate le operazioni di ricerca. Attivate anche le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali) e quelle Cinofile provenienti da Gorizia e Pordenone. Essendo la zona di scomparsa molto prossima al confine di Stato, è stata coinvolta anche la Polizia slovena. Proprio una pattuglia della Polizia di Sesana ha trovato l'anziano questa mattina verso le 10. L'uomo aveva deambulato per tutta la notte entrando in territorio sloveno. Le sue condizioni sono buone nonostante un leggero stato di ipotermia. Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari del CNSAS di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA