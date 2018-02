Allarme in stazione: ferrocisterna austriaca perde sostanza pericolosa

TRIESTE - I vigili del fuoco sono intervenuti allo scalo ferroviario di Campo Marzio a causa dello spandimento di una sostanza pericolosa da una ferrocisterna arrivata dall'Austria per l'imbarco su traghetto. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio ma lo si è appreso oggi. In Campo Marzio in pochi minuti sono giunti dalla sede centrale una autopompaserbatoio, la squadra NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) e il funzionario di guardia, i quali, dopo controlli strumentali, hanno riscontrato una lieve perdita della sostanza chimica "Acrilato di Etile stabilizzato". Dunque, con i tecnici RFI responsabili dello scalo, è stato deciso di spostare il vagone con la perdita su un binario isolato in attesa dell'intervento di riparazione da parte di una ditta specializzata.

