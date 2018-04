Valigia abbandonata sul binario: scatta l'allarme bomba in stazione

TRIESTE - Allarme nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Trieste per un bagaglio abbandonato, segnalato da un viaggiatore. La Polizia ferroviaria è intervenuta isolando due binari mentre gli artificieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno portato la valigia all' esterno del convoglio ferroviario e lo hanno aperto con precauzione per verificare se all'interno ci fossero oggetti pericolosi o eventuali ordigni.



L'operazione si è svolta con grande tranquillità senza spaventare la piccola folla di viaggiatori che intanto si era formata e veniva tenuta a distanza di sicurezza. Il bagaglio, è stato accertato, era soltanto una valigia forse dimenticata da qualcuno. In pochi minuti la situazione è dunque tornata alla normalità. L'allarme, però ha causato qualche disagio per i viaggiatori, per ritardi accumulati da uno o più treni.

