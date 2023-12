TRIESTE - E' partito dal porto di Trieste il treno sul primo e unico corridoio ferroviario doganale internazionale in Europa. Il convoglio è arrivato nei giorni scorsi all'Interporto di Fürnitz in Carinzia, Austria. Si tratta del primo trasporto effettuato in Europa all'interno di un corridoio ferroviario doganale internazionale, un'operazione permessa dalla firma di un protocollo siglato un anno fa a Vienna, che ha tra i firmatari anche l'Agenzia delle Dogane italiane e austriache. Lo rende noto l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. Il convoglio, caricato al Trieste Marine Terminal con destinazione Villach, era composto da 17 carri e trasportava 19 container. La trazione in territorio italiano è stata effettuata da Rail Cargo Carrier Italy e in territorio austriaco da Rail Cargo Austria. Obiettivo del corridoio, come spiega l'Authority, "è permettere di velocizzare l'ingresso nell'Ue delle merci provenienti da tutto il mondo e di trasferire su rotaia un numero sempre maggiore di container che sbarcano al porto di Trieste con destinazione Austria e potenzialmente altri Paesi del Centro Europa. Il fattivo piano di collaborazione tra i due Paesi, nell'ottica di integrazione dei sistemi, consente non poche facilitazioni e vantaggi in termini di risparmio sulla riduzione dei tempi di percorrenza, digitalizzazione del processo e sicurezza".