Non fornisce le generalità sul bus e prende a pugni la guardia giurata

di E.B.

TRIESTE - Una squadra di guardie giurate di Italpol, in servizio di verifica sulla linea 29 della Trieste Trasporti, è stata aggredita da un uomo che, privo di regolare titolo di viaggio, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. L’uomo, sceso in piazza Goldoni, ha reagitoUna delle guardie giurate è stata colpita ed è finita a terra ferendosi a una mano. L’esagitato è stato bloccato dalle guardie giurate in attesa dell’intervento della polizia., nell’esprimere sostegno e vicinanza all’agente accertatore ferito, «ringrazia tutti i verificatori aziendali e gli uomini di Italpol per la professionalità e l’impegno con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro e ribadisce la propria determinazione, oggi ancora più forte, nel contrastare a tutti i livelli l’evasione tariffaria». «Determinazione - sottolinea Trieste Trasporti in una nota - testimoniata anche dall’elevato numero di sanzioni degli ultimi mesi (in significativa crescita) e dalla decisioneil recupero dei crediti. Un’attività, quella di contrasto all’elusione, necessaria e doverosa anche nel rispetto di tutti coloro – che sono la stragrande maggioranza – che viaggiano regolarmente e che mostrano di apprezzare la serietà e la dedizione dei tanti lavoratori – conducenti, controllori e verificatori - che ogni giorno, anche in condizioni difficili, assicurano il buon funzionamento del servizio».