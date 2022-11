Aggredisce due tassisti, un carabiniere e un passante: bloccato

TRIESTE - Avrebbe dato in escandescenza e sarebbe saltato sul cofano di alcune vetture. Poi avrebbe aggredito due tassisti e un passante, colpendo anche un carabiniere intervenuto sul posto. È accaduto giovedì notte a Trieste, nei pressi della centrale piazza Goldoni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e allontanato.

Sul caso è intervenuta la segretaria del Pd provinciale di Trieste, Caterina Conti, che ha espresso «amarezza e preoccupazione per l'episodio di violenza» e «solidarietà ai carabinieri, ai tassisti e al cittadino rimasti vittime di un uomo fuori controllo». «Abbiamo più volte richiamato l'attenzione della Giunta Dipiazza sui problemi di sicurezza a Trieste - ha osservato - ma purtroppo servono atti non solo dichiarazioni o riunioni che non cambiano nulla».