Aggredisce il compagno di cella: 41enne rintracciato sull'autobus

TRIESTE - Il suo carattere aggressivo e turbolento lo hanno condotto svariate volte a varcare la soglia del carcere. Anche durante il soggiorno obbligato tra le mura dell’istituto di pena di Messina non era riuscito a dominare la sua indole bellicosa e, nel corso di una rissa, aveva aggredito il proprio compagno di cella mandandolo all’ospedale. Il ferito ha denunciato l’episodio avviando una vicenda giudiziaria che si era conclusa nel corso di un controllo della Radiomobile di Aurisina che, impegnata in servizi di retrovalico insieme alle pattuglie dei Carabinieri di Aurisina e di Villa Opicina, ha rintracciato l’aggressore su un autobus di linea diretto in Sicilia.

I militari della Radiomobile hanno così scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura della Procura di Messina. Infatti,il 41enne deve scontare 6 mesi per lesioni personali cagionate a un altro detenuto. E' stato arrestato e portato al carcere del Coroneo.