Festa della Liberazione, cerimonia alla Monumento nazionale della Risiera di San Sabba

TRIESTE - Una cerimonia di commemorazione in occasione del 77/o anniversario della Liberazione sarà celebrata lunedì alle 11 al Monumento nazionale della Risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di concentramento nazista in Italia. Dopo la deposizione di corone d'alloro, è prevista la celebrazione dei riti religiosi cattolico, ebraico, evangelico, serbo-ortodosso e greco-ortodosso.

La cerimonia - spiega il Comune di Trieste - si svolgerà nel rispetto delle previste disposizioni anti-Covid. Al termine, una delegazione dell'Amministrazione comunale lascerà la Risiera e percorrerà un itinerario in memoria dei Caduti della Resistenza. Durante il percorso sarà reso omaggio, con la deposizione di corone d'alloro, al monumento ai Caduti in via dell'Istria, al cippo della Resistenza nel Parco della Rimembranza, alla lapide ai Caduti antinazisti del '44 in via Massimo D'Azeglio, al cippo che commemora 71 fucilati condannati dal tribunale speciale al Poligono di Villa Opicina e in via Ghega ai 51 martiri del '44. La corona alla lapide per i Caduti italiani e sloveni di San Giovanni nella lotta di Liberazione, situata in strada di Guardiella, non verrà deposta - informa il Comune - in quanto l'edificio è ancora in fase di ristrutturazione.