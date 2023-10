Suona il campanello dei carabinieri: presa per i capelli, buttata a terra e picchiata. Rissa tra tre ragazzine

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Suona in campanello della stazione dei Carabinieri, viene presa per i capelli da una coetanea e cade a terra. Un altro episodio di violenza nel trevigiano, a Pieve di Soligo, nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre che ha visto coinvolte tre ragazze minorenni.

La violenza lite per delle foto condivise sui social

Il fatto è stato ripreso dal cellulare di una delle giovani coinvolte e dalle telecamere del circuito della caserma.

Un breve litigio tra tre giovanissime scaturito, stando ai primi accertamenti, dalla condivisione di alcune foto e video sui social da una delle tre ragazze coinvolte. Breve ma molto violento come testimonia un video che sta girando proprio in queste ore. Al fatto hanno assistito anche sei coetanee e amiche delle giovani coinvolte. Una ragazza, quella tirata per i capelli, ha riportato delle importanti lesioni alla cute ed è dovuta ricorrere alle cure mediche. Sull'episodio sono già al lavoro i carabinieri. Grazie ai filmati di videosorveglianza, le protagoniste sono già state tutte identificate.