Minaccia la ex al lavoro nel bar di San Fior, accesso vietato in tutti i locali

SAN FIOR (TREVISO) - Minaccia la sua ex nel bar in cui lavora, nonostante dovesse starle alla larga, come gli aveva imposto il questore già due anni fa. Invece lo stalker è tornato in azione, da ubriaco, per dare fastidio alla donna con cui aveva avuto una storia. Ma nei confronti del 37enne di Godega, è scattato il divieto di mettere piede in tutti i locali pubblici di San Fior e di sostare nelle vicinanze. Una prescrizione emessa dal questore di Treviso a tutela della vittima, nell’ambito del Codice Rosso. Se il 37enne violerà la misura andrà incontro a ulteriori conseguenze penali. La sera del 17 dicembre scorso l’uomo si è presentato nel bar in cui lavora la sua ex. Era visibilmente ubriaco e, con la mente offuscata dai fumi dell’alcol, ha cercato di intimidire la donna. Forse sperava di convincerla a riallacciare una relazione ormai recisa da tempo, forse voleva sfogarsi e riversare su di lei la sua bile. Una mossa incauta: la barista ha avvertito i carabinieri temendo che la situazione potesse prendere una piega pericolosa. La presenza, all’interno del locale, sia dei colleghi della donna sia degli avventori, non è bastata a scoraggiare il 37enne a farlo desistere dai suoi propositi di rivalsa. E a nulla sono serviti gli inviti sempre più incalzanti e risoluti, ad abbandonare il locale perché lì dentro non era una persona gradita. Il fatto che avesse bevuto non ha giocato certo a suo favore: alterato dall’alcol non era in grado di ragionare lucidamente e soprattutto non la smetteva di riversare minacce sulla povera malcapitata.

L'intervento

A quel punto chiedere aiuto alle forze dell’ordine era l’unica strada percorribile. E così è stato fatto. La pattuglia, intervenuta sul posto nel giro di qualche minuto, ha identificato il 37enne, che aveva già ricevuto un ammonimento del questore di Treviso nel 2020 per le condotte persecutorie messe in atto ai danni della sua ex. Quella sera l’uomo è stato allontanato dal locale, scongiurando il peggio. Ma la vicenda non si è chiusa lì, anzi. I militari dell’Arma hanno informato la questura della condotta del 37enne, a cui era stato raccomandato di non perseguitare più la sua ex fidanzata. Alla luce della violazione, il questore Manuela De Bernardin Stadoan ha disposto nei confronti del 37enne godeghese il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento esistenti a San Fior. «Si tratta di un provvedimento amministrativo altamente significativo in termini di prevenzione - spiegano dalla questura - poiché ha la finalità di impedire che l’uomo possa avvicinarsi alla donna anche sul posto di lavoro, andando incontro, in caso di violazione a ulteriori conseguenze penali». L’allontanamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa è una delle misure previste dal Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza contro le donne.