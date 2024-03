Violenza domestica. Maltratta ripetutamente gli anziani genitori: 50enne del Trevigiano arrestato

TREVIGIANO - Maltratta i genitori, 50enne arrestato. I carabinieri di una cittadina dell'hinterland trevigiano sono intervenuti per un caso di Codice rosso e hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 50enne. L'uomo, già da mesi, era responsabile di comportamenti vessatori nei confronti dei genitori di 80 anni con cui viveva. L'ultimo episodio ha visto il 50enne, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, strappare con forza il cellulare dalle mani della mamma intenta a chiamare il 112 per chiedere aiuto. L'ha poi colpita al viso e ha colpito anche il padre che era intervenuto per difenderla.

Fortunatamente le ferite riportate dagli anziani genitori sono state solo superficiali. Il 50enne è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Treviso. Questa mattina, 15 marzo, è stato convalidato l'arresto e per l'indagato è stato disposto dal giudice l'obbligo di presentazione e il divieto di avvicinamento ai genitori.