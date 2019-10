Poker Panathlon: Vidotti, il "manager dei campioni", confermato presidente per il 4. mandato

di Michele Miriade

conferma presidente Andrea Vidotti, il. Ma trattandosi della quarta rielezione (a fine anno scade il terzo mandato) non sarebbe possibile, ma il direttivo vuole tenersi stretto il noto personaggio del mondo della comunicazione nonché manager di atleti di livello mondiale.Così il segretario Lucio Zampiero si è prodigato con i vertici per ottenere la deroga. «Una scelta che mi fa piacere. In questi anni il club è cresciuto sia per partecipanti che per eventi», ha detto Vidotti nell'incontro con la stampa per il pranzo del bollito da Marchi a Merlengo, presente il delegato Coni Giovanni Ottoni. È stata l'occasione per gettare le basi per i premi Pantahlon e Fair play che saranno assegnati a metà dicembre. L'intezione è di intitolare il Fair Play alla memoria di Roberto Contento, il massimo dirigente sportivo espresso dalla Marca e a lungo presidente del Panathlon. Il club di avvia ai 60. di fondazione e festeggiare i 100 anni di Aldo Tognana che lo creò. Tra le prossime iniziative ci sarà il sostegno alla Top Gun Bike & Run, creata dal 42enne atleta paraplegico e socio del Panathlom Bernardo Bernardini: il 10 novembre disabili e normodotati si sfideranno in un duathlon (corsa e bici) all'Aeroporto di Istrana. Iniziativa tra l'altro presentata a Roma dove Bernardo Benardini è stato accolto a Montecitorio da Giusy Versace e Andrea Vidotti, dopo aver percorso in bicicletta il tragitto Treviso-Roma, attraversando le città di Padova, Rovigo, Ferrara e Bologna, accompagnato dall'amico Roberto Zanlorenzi.Andrea Vidotti, 51 anni, è nato a Venezia, ha vissuto a San Donà, ma ha svolto tutta la sua brillante carriera nella Marca .