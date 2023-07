Treviso. Valigie piene di soldi, 33 persone passate per il Canova accusate di traffico illecito di denaro

TREVISO - Traffico illecito di valuta, sono 33 le persone sanzionate nei primi sei mesi del 2023 passate per l'aeroporto Canova. A scoprirle sono stati i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del comando di Treviso: nel complesso di parla di 565 mila euro.

Per portare denaro in contanti all'estero, infatti, serve una dichiarazione doganale specifica per importi superiori ai 10 mila euro. Tra i 33 ci sono un ghanese in arrivo da Malta con 37 mila euro, un moldavo dalla Spagna con 20 mila euro e un greco in partenza per l'Olanda con 60 mila euro. Di solito il denaro viene nascosto sotto i vestiti o nei bagagli ma in aeroporto c'è una unità cinofila specializzata, i "cash dog". E quando si trovano somme così importanti di denaro scattano le verifiche antiriciclaggio.